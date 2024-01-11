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Синоптики предупредили про −19 в Беларуси 12 января

В Беларуси ожидается до −19 градусов в пятницу, 12 января.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 86% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в пятницу, 12 января, прогнозируется до −19 градусов, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране в ночное время будет определять область повышенного атмосферного давления, которая была сформирована в холодной воздушной массе. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночное время местами пройдет снег, а днем на большей части ожидается снег, мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер окажется северным, с переходом на западный. Местами прогнозируется порывистый ветер.

В ночное время температура воздуха составит от −9 до −15 градусов. Местами по Беларуси ожидается от −16 до −19 градусов. Днем прогнозируется от −4 до −10, а по западной части — от 0 до −3 градусов.