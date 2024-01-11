Синоптики предупредили про −19 в Беларуси 12 января

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране в ночное время будет определять область повышенного атмосферного давления, которая была сформирована в холодной воздушной массе. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночное время местами пройдет снег, а днем на большей части ожидается снег, мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер окажется северным, с переходом на западный. Местами прогнозируется порывистый ветер.