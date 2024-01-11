Самолет, летевший из Ташкента в Стамбул, экстренно приземлился в Анкаре

Воздушное судно приземлилось в 12:30 по ташкентскому времени из-за ухудшения здоровья у одного из пассажиров. Самолет встречали кареты скорой помощи.
В ближайшее время воздушное судно продолжит следование в аэропорт Стамбула.
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Воздушное судно приземлилось в 12:30 по ташкентскому времени из-за ухудшения здоровья у одного из пассажиров. Самолет встречали кареты скорой помощи.
В ближайшее время воздушное судно продолжит следование в аэропорт Стамбула.