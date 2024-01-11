Стало известно, какие электробусы закупят для Петербурга

Сам протокол подведения итогов аукциона опубликован накануне, но названия участников там не раскрыты; лишь указано, что победила компания, которая снизила цену до 834,9 млн рублей со стартовых 1,012 млрд. Второй претендент понизился лишь до 840 млн. По данным «Фонтанки», первым является «Транс-Альфа», вторым — «Волгабас».



Напомним, в рамках контракта поставщик должен привезти 22 односекционных электробуса. Однако, как часто бывает в случае понижения цены, в итоге контракт предполагается заключить по стартовой цене, но привезти за нее большее количество подвижного состава.



Ранее «Транс-Альфа» демонстрировала в Петербурге свою модель электробуса «Сириус». На сайте компании указано, что автономный ход этой машины без подзарядки аккумулятора достигает 240 км. Именно такая нижняя планка поставлена в аукционе «Пассажиравтотранса» для Петербурга.