«Суженый мой, ряженый»: как правильно гадать во время Святок

В Святки можно узнать пол своего первенца. Для этого нужно взять стакан с водой, кольцо из драгоценных металлов (золото или серебро) и красную нитку. Вместо последней можно использовать свой волосок. После захода солнца возьмите кольцо и проденьте в него нитку или волосок. Держите украшение над стаканом, чтобы оно было близко к воде, но не касалось ее поверхности. Зафиксируйте положение руки и задайте вопрос про пол будущего ребенка. Кольцо должно в этот момент начать движение — следите за его амплитудой. Если кольцо движется по вертикали — будет мальчик; по кругу — девочка.