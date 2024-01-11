«Суженый мой, ряженый»: как правильно гадать во время Святок

Святочные гадания — одна из традиций прошлого, дошедших до наших дней. Согласно поверьям, в это время размывается граница между миром людей и потусторонним миром. Расскажем несколько способов узнать свою судьбу в Святки.
Даты для гадания.
Святками называют период между Рождеством Христовым и Крещением — с 7 по 19 января. Первая неделя, с 7 по 13 января, называлась святой; вторая неделя, с 14 по 19 января, — страшной. Гадать можно на протяжении всех Святок, однако именно страшная неделя подходит больше всего.
Святочные гадания остаются одним из главных девичьих развлечений. Однако никто не мешает и мужчинам попытаться разглядеть будущую супругу в зеркале или увидеть ее во сне.
Гадание на картах.
После захода солнца нужно взять колоду обычных игральных карт (из 36) и перетасовать. Затем вытаскивайте карты одну за другой, а вслух считайте до 13. Если последняя карта окажется валетом или королем, то готовьтесь организовывать свадьбу — в этом году вас позовут замуж. Бубновый или червонный валет подарит вам веселого и позитивного мужчину. Валет крестей или пик сулит молодого серьезного мужа. Короли красных мастей пообещают, что с мужем вы уедете жить за границу. А вот короли черных мастей принесут богатого и взрослого мужа.
Гадание с расческой.
В один из вечеров в Святки перед сном возьмите свою расческу, расчешите волосы и проговорите: «Суженный мой, ряженый, приди ко мне, расчеши меня». Затем спрячьте свой гребешок под подушку и ложитесь спать. По поверьям, во сне к вам придет ваш будущий муж. Хорошенько запомните его черты, чтобы не пропустить наяву.
Гадание с водой.
Вариантов гаданий с водой множество — предложим вам один из них. Вечером налейте в большую емкость воды. Возьмите лист бумаги и напишите на нем различные желания. Разрежьте их и расклейте по краям емкости. Зажгите маленькую свечку, которая будет держаться на поверхности. Возьмите ее и поместите в центр емкости с водой. Затем наблюдайте за пламенем — свеча начнет движение по воде, подплывет к какой-либо бумажке и подпалит ее. Именно это желание и сбудется.
Гадание на ребенка.
В Святки можно узнать пол своего первенца. Для этого нужно взять стакан с водой, кольцо из драгоценных металлов (золото или серебро) и красную нитку. Вместо последней можно использовать свой волосок. После захода солнца возьмите кольцо и проденьте в него нитку или волосок. Держите украшение над стаканом, чтобы оно было близко к воде, но не касалось ее поверхности. Зафиксируйте положение руки и задайте вопрос про пол будущего ребенка. Кольцо должно в этот момент начать движение — следите за его амплитудой. Если кольцо движется по вертикали — будет мальчик; по кругу — девочка.
Вместо кольца также можно использовать швейную иголку.
Гадание на спичках.
Девушки, у которых уже есть избранник сердца, могут узнать судьбу своих отношений в один из святочных вечеров. Для этого нужно взять две спички и загадать свое имя и имя своего молодого человека. Затем спички вставляются с двух сторон в коробок и поджигаются. Далее нужно посмотреть на обгоревшие головки — если они смотрят друг на друга, значит, парень и девушка будут вместе. Если же спички «отвернулись» в разные стороны — паре суждено расстаться.
Гадание по-современному.
Прогресс не стоит на месте, и поэтому девушки придумали способ узнать чуть больше о своем суженном с помощью клавиатуры. Вечером подойдите к своему рабочему столу с компьютером или ноутбуком, задайте вопрос: «Как зовут моего будущего мужа?». Затем, не глядя на клавиатуру, ткните пальцем на нее. Буква, на которую попал ваш палец, будет первой в имени мужчины. При попадании на кнопки без букв повторите гадание. Если же попадете на Ы, Ъ, Ь, то в этом году жених не придет в вашу жизнь.
Гадание с прохожими.
Этот способ подойдет для тех, кто не стесняется завести разговор с незнакомцами. В святочные дни девушкам следует вечером выйти из дома и ждать появления прохожих. К первому мужчине, который появится в поле зрения, следует подойти и спросить имя. Именно такое и будет у вашего суженого.
Подслушиваем соседей.
Чтобы узнать, как пройдет весь год, на Святки следует вечером выйти из своей квартиры и тихонько подойти к жилищу соседей. Затем приложите ухо к двери и прислушайтесь: если по ту сторону тихо, то год будет спокойным. Если слышите смех и звуки веселья, то и грядущий год сулит большую радость. А вот громкая ссора соседей предвещает склоки и неурядицы. Правда, если после ссоры вы услышите примирение, то и судьба подарит вам спокойствие после бури.
Если вы живете в сельской местности, то для этого гадания придется прогуляться до ближайшего соседского дома.
Гадание на зеркалах: для самых смелых.
Девушки могут увидеть своего суженого с помощью зеркального коридора. В полночь нужно закрыться в своей комнате, уйти на чердак или в баню. На поверхность ставятся два больших зеркала примерно одинакового размера, а между ними зажигается свеча. В зеркалах должен появиться тоннель, освещенный пламенем.
Затем девушка всматривается в этот коридор и пытается разглядеть своего суженого, который появится в отражении. Как только вы увидите силуэт, нужно запомнить его, а потом сказать: «Чур меня!», и перекреститься. Если так не сделать, велика вероятность того, что суженный «утащит» вас за собой в потусторонний мир. Поэтому за гадание следует браться только смелым и внимательным девушкам.