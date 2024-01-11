Аким Караганды рекомендовал отпустить горожан пораньше с работы

Свое предложение он опубликовал 11 января 2024 года на личной странице в Instagram.
«Обращаюсь ко всем жителям! По предупреждению ДЧС, сегодня ожидается снова буран. По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за пределы города, в случае ухудшения погоды прошу работодателей отпустить своих сотрудников домой пораньше».
Также аким отметил, что после бурана и ветра, которые прошлись по городу 10 января, большинство работ по восстановлению электроснабжения уже завершены.
«Остались несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске, специалисты работают. Один светофор вывернуло от ветра в районе “Глобал сити”, его мы оперативно демонтировали и в ближайшее время подрядчик в рамках гарантии установит его на прежнее место. Остальные светофорные объекты работают в обычном режиме. Работаем дальше».
В заключении градоначальник уточнил, что вопросы и обращения по вопросам электричества и последствий урагана нужно отправлять на этот номер: 87025578257.
В Караганде вечером 10 января 2024 года на тепловых сетях произошла авария — из-за гидроудара возник дефект. Позднее в ТОО «Теплотранзит Караганда» заявили, что гидравлический и температурный режимы восстановлены.