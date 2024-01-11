Аким Караганды рекомендовал отпустить горожан пораньше с работы

«Остались несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске, специалисты работают. Один светофор вывернуло от ветра в районе “Глобал сити”, его мы оперативно демонтировали и в ближайшее время подрядчик в рамках гарантии установит его на прежнее место. Остальные светофорные объекты работают в обычном режиме. Работаем дальше».