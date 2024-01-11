В Узбекистане ощущалось землетрясение силой до 3 баллов

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 11 января в 14:20 в Афганистане произошло землетрясение.
Магнитуда — 6, глубина — 180 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 517 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 2−3 балла, 279 км;
Ферганская область: 2 балла, 428 км;
Джизакская область: 2 балла, 439 км;
Самаркандская область: 2 балла, 441 км;
Сырдарьинская область: 2 балла, 443 км;
Кашкадарьинская область: 2 балла, 466 км;
Андижанская область: 2 балла, 486 км;
Наманганская область: 2 балла, 492 км;
Ташкент: 2 балла, 516 км;
Навоийская область: 2 балла, 575 км.