На проспекте Салавата Юлаева в Уфе ограничат движение на два месяца

С 00.00 15 января до 24.00 31 марта последовательно закроют движение по крайней правой и крайней левой полосам под путепроводом в створе улицы города Галле по направлению движения в обе стороны. Участок перекрытия составит 80 метров.
Ограничение связано с продолжением реконструкции улицы имени города Галле. Напомним, подрядчик должен будет построить дорогу на четыре полосы, съезды на улицы Комсомольскую и Николая Дмитриева, а также автобусные остановки. Готовность объекта ожидается к ноябрю 2025 года.