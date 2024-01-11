На проспекте Салавата Юлаева в Уфе ограничат движение на два месяца

Ограничение связано с продолжением реконструкции улицы имени города Галле. Напомним, подрядчик должен будет построить дорогу на четыре полосы, съезды на улицы Комсомольскую и Николая Дмитриева, а также автобусные остановки. Готовность объекта ожидается к ноябрю 2025 года.