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На проспекте Салавата Юлаева в Уфе ограничат движение на два месяца

Администрация Уфы предупреждает об ограничении движения на проспекте Салавата Юлаева сроком на 2,5 месяца.

С 00.00 15 января до 24.00 31 марта последовательно закроют движение по крайней правой и крайней левой полосам под путепроводом в створе улицы города Галле по направлению движения в обе стороны. Участок перекрытия составит 80 метров.

Ограничение связано с продолжением реконструкции улицы имени города Галле. Напомним, подрядчик должен будет построить дорогу на четыре полосы, съезды на улицы Комсомольскую и Николая Дмитриева, а также автобусные остановки. Готовность объекта ожидается к ноябрю 2025 года.