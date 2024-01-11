После прокурорской проверки в Новокузнецке закрыли нелегальный реабилитационный центр. Выяснилось, что в жилом доме разместили рехаб с круглосуточным проживанием наркоманов и алкоголиков.
Правоохранители узнали, что дом принадлежит на праве общей долевой собственности двум людям, которые в нём не проживают и передали его в аренду третьему лицу. На момент прокурорской проверки в центре постоянно проживали 34 человека. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
В итоге суд запретил эксплуатировать здание. Сейчас в нём никто не живёт, а доступ в него ограничили судебные приставы.