В Новокузнецке закрыли нелегальный реабилитационный центр

Правоохранители узнали, что дом принадлежит на праве общей долевой собственности двум людям, которые в нём не проживают и передали его в аренду третьему лицу. На момент прокурорской проверки в центре постоянно проживали 34 человека. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.