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Более 112 тыс. «зайцев» поймали в общественном транспорте Минска в 2023-м

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Контролеры в белорусской столице выявили за прошлый год 112,6 тысячи безбилетных пассажиров, сообщили корреспонденту Sputnik Беларусь в Минсктрансе.
Источник: Sputnik.by

«В сравнении с 2022 годом эта цифра осталась практически на прежнем уровне», — отмечают в госкомпании.

В Минсктрансе также напомнили, что в столице с августа прошлого года можно покупать единый проездной на все виды городского пассажирского транспорта. Чтобы ввести новую систему, столичный государственный перевозчик изучил мнения минчан.

«Проводились многочисленные встречи с молодежным активом, с городским объединением профсоюза, изучалось мнение во время встреч с трудовыми коллективами и населением микрорайонов», — рассказали в транспортной организации.

Основное новшество единого проездного в том, можно совершать неограниченное количество пересадок на всех видах транспорта. Это актуально, в частности, если нет прямого маршрута между двумя точками.

Стоимость такого проездного на 30 суток или месяц на все виды транспорта, включая автобусы экспресс, — 51,05 рубля.

Осталась возможность покупать и отдельный проездной на наземный транспорт (38,25 рубля) и метро (40,50 рубля).

Популярность единых проездных растет: если в сентябре прошлого года продано 170,2 тысячи штук, то в декабре — 181,6 тысячи.