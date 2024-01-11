Более 112 тыс. «зайцев» поймали в общественном транспорте Минска в 2023-м

«В сравнении с 2022 годом эта цифра осталась практически на прежнем уровне», — отмечают в госкомпании.
В Минсктрансе также напомнили, что в столице с августа прошлого года можно покупать единый проездной на все виды городского пассажирского транспорта. Чтобы ввести новую систему, столичный государственный перевозчик изучил мнения минчан.
«Проводились многочисленные встречи с молодежным активом, с городским объединением профсоюза, изучалось мнение во время встреч с трудовыми коллективами и населением микрорайонов», — рассказали в транспортной организации.
Основное новшество единого проездного в том, можно совершать неограниченное количество пересадок на всех видах транспорта. Это актуально, в частности, если нет прямого маршрута между двумя точками.
Стоимость такого проездного на 30 суток или месяц на все виды транспорта, включая автобусы экспресс, — 51,05 рубля.
Осталась возможность покупать и отдельный проездной на наземный транспорт (38,25 рубля) и метро (40,50 рубля).
Популярность единых проездных растет: если в сентябре прошлого года продано 170,2 тысячи штук, то в декабре — 181,6 тысячи.