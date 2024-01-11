Нижегородцы рассказали о «пенсии мечты»

По сравнению с началом прошлого года, пенсионные ожидания жителей Нижнего Новгорода выросли. Так, в апреле 2023 года нижегородцы считали идеальной пенсией сумму в 42,8 тысячи рублей. При этом мужчины чаще женщин называют сумму покрупнее.