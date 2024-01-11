В Кемерове самолёт высадил пассажиров на взлётно-посадочной полосе

Журналисты пишут, что рейс авиакомпании Nordwind из Сочи перед посадкой сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего сумел приземлиться. Но порывы ветра до 30 м/с и низкий коэффициент сцепления не дали ему вырулить с ВПП на рулёжную дорожку к терминалу. Пилоты рисковали выехать за пределы полосы в снег. Известно, что рейс уже улетел обратно.