Магистраль вместо дач: в Самаре может появиться альтернатива Московскому шоссе и «Центральной»

Судя по тому, что дорогу планируется оснастить 14 остановочными павильонами (10 — на втором этапе строительства и 4 — на третьем), сюда в перспективе пойдет общественный транспорт. Впрочем, в свое время при реконструкции улицы Луначарского в Самаре там тоже установили остановочные павильоны, но автобусы по этой улице так и не пошли до сих пор.