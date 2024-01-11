Магистраль вместо дач: в Самаре может появиться альтернатива Московскому шоссе и «Центральной»

В первые дни 2024 года появилась информация о строительстве в Красноглинском районе Самары улицы Путевой. Соответствующий документ появился на официальном сайте городской администрации. Но в точном определении локации нового строительства много путаницы, а сама дорога, как выяснилось, является частью более грандиозного проекта, призванного связать Крутые Ключи и Кошелев-парк с «материковой» частью Самары.
«КП-Самара» разбиралась в ситуации.
Обещанного 7 лет ждут
Распоряжение правительства Самарской области за № 663-р, опубликованное на сайте администрации Самары в преддверии новогодних праздников, вносит изменения в другой законодательный акт, изданный почти семь с половиной лет назад, в июле 2017-го. Полностью то распоряжение именуется так: «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в городском округе Самара (2,3 этапы строительства)».
Тогда же в СМИ появлялась информация о планах связать автомобильной дорогой Металлург и Крутые Ключи. Дорога должна была быть продолжением улицы Олимпийской, дойти до Мехзавода в районе 19-го км, пересечь железнодорожную линию, пройти по улице Путевой в поселке станции Козелковская и далее вдоль железной дороги дойти до Крутых Ключей.
Правда, планы эти звучали в медиапространстве не слишком громко и утонули в сообщениях о грандиозных стройках к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Тем не менее периодически на сайтах областного правительства и городской администрации появлялись постановления и распоряжения, связанные с планировкой территории под новую дорогу.
Об улице Олимпийской и ее продолжении речи в этих документах уже не идет. Как удалось разобраться «КП-Самара», останется пока в прежнем виде и нынешняя улица Путевая, расположенная вдоль железной дороги в поселке станции Козелковская.
Овраг, дачи, поликлиника, школа
В постановлениях чиновников речь идет о продолжении улицы Путевой — уже на территории поселка Крутые Ключи. Точнее, по другую сторону железной дороги от Крутых Ключей.
Там, в районе платформы Ягодная, на улице Орлов Овраг, около года назад, в феврале 2023 года началось строительство новой поликлиники. В этом же районе, как озвучивали региональные власти, будет построена еще одна школа для юных жителей микрорайона Кошелев-парк, который, вероятно, рано или поздно разрастется до железной дороги и практически сольется с Крутыми Ключами.
Эта же территория планировалась под выделение участков для строительства жилья многодетными семьями.
Соответственно, к новому жилью и новым социальным объектам нужна подъездная дорога. Именно ее и собираются строить, она и значится в документах как улица Путевая.
Судя по тому, что дорогу планируется оснастить 14 остановочными павильонами (10 — на втором этапе строительства и 4 — на третьем), сюда в перспективе пойдет общественный транспорт. Впрочем, в свое время при реконструкции улицы Луначарского в Самаре там тоже установили остановочные павильоны, но автобусы по этой улице так и не пошли до сих пор.
До пуска автобусов, однако, еще далеко. Новая дорога пройдет по территории садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник», так что еще предстоит изъять дачные участки у их владельцев и компенсировать их стоимость.
Вернутся ли власти когда-нибудь к идее соединить улицу Путевую с Олимпийской? Не исключено, поскольку как раз на месте предполагавшейся трассировки, в районе 19 км, планируется построить новый жилой микрорайон.
«КП-Самара» направит запрос в администрацию по поводу планов городских властей относительно новой дороги.