Названы самые популярные имена новорожденных в Нижегородской области

Самое популярное имя новорожденных мальчиков в Нижегородской области в 2023 году — Михаил. Об этом сообщил руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в ходе пресс-конференции 11 января.
Всего в прошлом году в регионе родилось 595 Михаилов. В Топ-5 популярных имен для мальчиков также входят Артем, Александр, Матвей и Иван.
Самое популярное имя новорожденных девочек — София, их родилось 574. В топ-5 популярных имен входят также Анна, Ева, Виктория и Мария. Впервые за много лет из Топ-10 ушло имя Анастасия, оно теперь занимает только 11-е место.
Напомним, 14-й ребенок родился в одной из семей в Нижегородской области в 2023 году.