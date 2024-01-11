В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси

Вместе с тем, по поручению губернатора выработан ряд мер, которые будут способствовать дополнительному регулированию этой сферы. Регионом уже подготовлен проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов по видам экономической деятельности. Предлагается запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала.