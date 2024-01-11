На Восточном выезде в Уфе включили фонари

«В целом работы на Восточном выезде идут к завершению. Сдать его мы должны уже в первом квартале 2024 года. Сейчас здесь работают в общей сложности 1,8 тысячи специалистов и 134 единицы техники, — подчеркнул Радий Хабиров. — Напомню, что это крупнейший в ПФО инфраструктурный проект. Его реализация позволит нам снизить нагрузку на дорожную сеть Уфимской агломерации и ускорит развитие территории Зауфимья».