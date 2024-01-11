На Восточном выезде в Уфе включили фонари

Общая протяжённость освещенного участка составила 14 километров.
Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик установил в общей сложности 787 мачт, и теперь проезжую часть освещают диодные лампы отечественного производства. Они энергоэффективны, у них больше срок эксплуатации. Соответственно, затраты на обслуживание снизятся. Освещенность внутри тоннеля будет регулироваться автоматически.
«В целом работы на Восточном выезде идут к завершению. Сдать его мы должны уже в первом квартале 2024 года. Сейчас здесь работают в общей сложности 1,8 тысячи специалистов и 134 единицы техники, — подчеркнул Радий Хабиров. — Напомню, что это крупнейший в ПФО инфраструктурный проект. Его реализация позволит нам снизить нагрузку на дорожную сеть Уфимской агломерации и ускорит развитие территории Зауфимья».
Как сообщал ранее «Башинформ», Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.