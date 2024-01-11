Из-за аварии в центре Перми несколько районов отключат от водоснабжения

«В районе пл. Карла Маркса специалисты компании “Новогор-Прикамье” готовятся к проведению ремонтных работ на магистральном водоводе. Чтобы не ограничивать движение трамваев и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации. Но полностью избежать отключения потребителей не удастся. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — сообщается на сайте «Новогора».
Воды не будет с 10:00 13 января до 22:00 14 января. Под отключение попадают адреса:
- Ул. Сибирская, 94;
- ул. Чернышевского, 11,11а, 13,15,19а, 23;
- ул. Ушинского, 1,3,5,7,9,10;
- ул. Крупской, 76,78а, 78,88,86,84,82,80,86а, 84а, 82а, 80а, 92,90, 93,89,87,91а, 89а, 87а, 87Б, 85,85а, 79,79а, 83,81,
- ЦТП№ 8 по ул. Крупской 79;
- ул. А. Гайдара, 16а, 9,7,7а, 11,11а, 9а, 13,13а;
- ул. Пушкарская, 69,75,81,55,128,130,132, 134,136,61,63,67,65,73,77,79,83,140;
- ул. Старцева, 35 В, 37/3,37/2,35/3,35/2,35,37,39,41,43,45,47,49,53,55, 61,61к1,65;
- ул. Бульвар Гагарина, 84,82,86,86Б, 88,80,80а, 66 (ЦТП № 17), 62/2,62,64,62а, 62а/2, 60а, 60,60б, 58,58а, 58 В, 58Б, 58 г, 56,
- ЦТП№ 20 по ул. Бульвар Гагарина, 54,54,54а, 115, 113а, 113,113Б, 107/7, 109,111/1,111/2,107/1, 107/2,107/3,107/4,107/5, 103,103а, 105,105а, 101,99,97,93/6,74,78,74 В, 91,95,93/1,93/2,93/3, 93/4,89а, 66а, 68, 70,70а, 70Б,
- ЦТП № 48 по ул. Бульвар Гагарина, 70,72а,
- ЦТП№ 15 по ул. Бульвар Гагарина, 72;
- ул. Юрша, 82,100,96;
- ул. Лякишева, 2,4,6,8;
- ул. Пономарева, 91,56,56а;
- ул. Звонарева, 37,39,39а, 43,43а, 45.
Пониженное давление, а возможно, и полное отключение ожидается у жителей домов на:
- ул. Чернышевского, 7а, 17,19,25,27,28,29,31,33,35,37,41,41а, 15а, б, в, г, 17 а, в, г, д;
- ул. Красные Казармы, 7,8,9,10,17, 25;
- ул. Н. Островского, 111,111а, 113,119;
- часть м/р Городские Горки, ограниченная ул. Студенческая — ул. Техническая — ул. А. Гайдара — ул. Ушинского — ул. Бульвар Гагарина — ул. Крупской;
- м/р Юбилейный.