Из-за аварии в центре Перми несколько районов отключат от водоснабжения

«В районе пл. Карла Маркса специалисты компании “Новогор-Прикамье” готовятся к проведению ремонтных работ на магистральном водоводе. Чтобы не ограничивать движение трамваев и проводить работы с минимальными раскопками, решено ремонтировать водопровод методом санации. Но полностью избежать отключения потребителей не удастся. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», — сообщается на сайте «Новогора».