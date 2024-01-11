Главный ледовый городок в Перми вновь открыли для посетителей

Напомним, в этом году ледовый городок на городской эспланаде посвящен героям русских сказок. На территории расположены скульптуры Ильи Муромца, Царевны Лебедь, Бабы Яги, Конька-Горбунка, золотого петушка из сказки А. С. Пушкина и другие известные персонажи. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. За новогодние каникулы в нем побывали больше 110 тысяч человек.