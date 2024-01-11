Главный ледовый городок в Перми вновь открыли для посетителей

Главный ледовый городок на эспланаде в Перми открылся после двухдневного технического обслуживания. Здесь проводились работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок, рассказали в пресс-службе мэрии.
Все желающие смогут посетить ледовый комплекс «Лукоморье» с 12:00 до 22:00 часов в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.
Напомним, в этом году ледовый городок на городской эспланаде посвящен героям русских сказок. На территории расположены скульптуры Ильи Муромца, Царевны Лебедь, Бабы Яги, Конька-Горбунка, золотого петушка из сказки А. С. Пушкина и другие известные персонажи. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. За новогодние каникулы в нем побывали больше 110 тысяч человек.