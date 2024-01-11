В январе 2024 года мужчины Самары стали получать повестки из военкомата

В январе 2024 года многие мужчины призывного возраста обнаружили в почтовых ящиках повестки. Их, в обязательном порядке, обязывали явиться в военкоматы. Фотографии повесток выложил портал 63.ru. В документе указано, что ведомство приглашает для уточнения военно-учетных данных.
Осенний призыв 2023 года уже окончен, а весенний начнется только в апреле. Поэтому у многих возник вопрос: «Зачем надо идти в военкомат? Неужели мобилизация?».
В 2022 году, из-за того, что граждане пренебрегали своей прямой обязанностью — сообщать об изменении обстоятельств в военный комиссариат, возникла неразбериха. Повестки о мобилизации приходили тем, кто в армии служить не может, но согласно документам воинского учета — годен. Поэтому военкоматы регулярно запрашивают сведения и вносят изменения в свои документы.
Второй причиной рассылки стала постановка на воинский учет граждан, подлежащих воинскому учету.
Повестки гражданам рассылаются по мере необходимости в рамках вышеуказанных мероприятий, — заявили в ведомстве.
Напоминаем, что в России формируется единый реестр военнообязанных. Повестки, начиная с осени 2024 года, будут вручаться как заказными письмами через почту, так и через «Госуслуги». Вне зависимости от того, как часто человек заходит на сервис, повестка будет считаться врученной с момента размещения её в личном кабинете.
Личный кабинет на «Госуслугах» должен аккумулировать всю важную информацию о гражданах, в том числе, и о состоянии здоровья, составе семьи прочих ограничениях, дающих право на отсрочку от службы.
В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней в военкомат, согласно внесенным изменениям в законодательство, гражданин получит ограничение в правах: нельзя будет выехать за рубеж, управлять автомобилем, взять кредит, оформить недвижимость.