В январе 2024 года мужчины Самары стали получать повестки из военкомата

Напоминаем, что в России формируется единый реестр военнообязанных. Повестки, начиная с осени 2024 года, будут вручаться как заказными письмами через почту, так и через «Госуслуги». Вне зависимости от того, как часто человек заходит на сервис, повестка будет считаться врученной с момента размещения её в личном кабинете.