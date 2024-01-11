В Новосибирске потеплеет до +1 в конце недели

В Новосибирске на смену морозам придет теплая погода. К концу недели градусники покажут −1…+1 градус. Такой прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
В пятницу, 12 января, в городе сохранится морозная погода. Ночью столбики термометров опустятся до −25 градусов. Днем потеплеет до −18…-20. Осадки прекратятся, однако на дорогах будет по-прежнему скользко.
В субботу, 13 января, зимние температуры начнут отступать. Температура воздуха ночью составит −18 градусов, днем — около −8. Осадков также не прогнозируется.
Весеннее тепло придет в воскресенье, 14 января. К утру воздух прогреется до −1 градуса. А в дневные часы градусники покажут +1 градус. В этот день вновь пойдет снег, вероятна метель.