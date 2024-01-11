Омичам автоматически продлят срок водительских удостоверений на три года

«Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства РФ и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Это нововведение коснётся как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — прокомментировали в МВД Российской Федерации.