Омичам автоматически продлят срок водительских удостоверений на три года

Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2024—2025 годах, будет автоматически продлён. Об этом сообщил омский Дептранс со ссылкой на МВД России с Минэкономразвития России. Соответствующие постановление уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства РФ и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Это нововведение коснётся как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — прокомментировали в МВД Российской Федерации.
Теперь автомобилистам в ближайшие два года не нужно будет продлевать водительские удостоверения. Они автоматически продлятся на три года.
«На выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — добавили в МВД.