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Многодетной омичке дали участок в селе без дороги и света

Женщина обратилась в прокуратуру.
Источник: Om1.ru

Многодетная мать из Таврического района обратилась в прокуратуру. Ведомство установило, что муниципалитет предоставил женщине участок на улице Урицкого села Сосновское для индивидуального строительства жилья. Однако на нём не было необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, то есть воды, дороги и освещения.

В связи с этим прокурор района направил в суд административный иск, согласно которого органы местного самоуправления должны обеспечить участок необходимыми условиями для проживания. Суд в полном объёме удовлетворил требования.