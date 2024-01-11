Многодетной омичке дали участок в селе без дороги и света

Многодетная мать из Таврического района обратилась в прокуратуру. Ведомство установило, что муниципалитет предоставил женщине участок на улице Урицкого села Сосновское для индивидуального строительства жилья. Однако на нём не было необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, то есть воды, дороги и освещения.
В связи с этим прокурор района направил в суд административный иск, согласно которого органы местного самоуправления должны обеспечить участок необходимыми условиями для проживания. Суд в полном объёме удовлетворил требования.