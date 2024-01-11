Утверждены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). По итогам общественного обсуждения поступили предложения от граждан и региональных органов управления образования, большая часть которых была учтена. Так, например, экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных «последних звонков». ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.