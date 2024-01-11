Дептранс Москвы назвал 5 популярных электробусных маршрутов в новогодние праздники

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, самым востребованным маршрутом оказался м16, соединяющий ЗАО и ЮЗАО с центром города. В начале января на нем совершалось свыше 7,3 тысячи поездок в сутки. Отмечается, что в число популярных маршрутов электробусов вошли т76, т73, 637 и м53. Они перевозят горожан в ЦАО и на северо-востоке столицы до ВДНХ, парка «Останкино», а также до станций метро, МЦК и МЦД.