Желтый уровень опасности продлили в Самарской области из-за непогоды

Жителей Самарской области предупредили о том, что в конце первой рабочей недели на регион обрушатся сильный снегопад, метель и ураганный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Ночью и утром 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель, при видимости 500 м и менее, а также усиление южного ветра. Его порывы будут достигать 17−22 метров в секунду. На дорогах губернии возможны снежные заносы, — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Самарцам рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров. В условиях снежных заносов водителям советуют ограничить использование автомобилей и по возможности воздержаться от поездок.
Во избежание несчастных случаев не следует прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и шаткими конструкциями. Автомобиль лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.