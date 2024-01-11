Желтый уровень опасности продлили в Самарской области из-за непогоды

— Ночью и утром 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель, при видимости 500 м и менее, а также усиление южного ветра. Его порывы будут достигать 17−22 метров в секунду. На дорогах губернии возможны снежные заносы, — сообщили в ГУ МЧС по региону.