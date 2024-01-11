50% молодых ростовчан хотели бы уехать

Выяснилось, что 24% опрошенных хотели бы переехать в другой регион, 26% — в другую страну. Остаться в Ростове захотели 35% опрошенных. Наиболее волнующие молодежь проблемы — это автомобильные пробки (71,2%), грязные улицы (47,9%) и плохая работа общественного транспорта (43,8%). Среди любимых мест в городе респонденты отметили набережную, Пушкинскую, парк Горького, Садовую и Театральную площадь.