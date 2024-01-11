Афиша на 13, 14 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Акварельная Парма | Выставка работ Марины Сичкаревой | 0+

— Товарищ детства | К 120-летию советского детского писателя Аркадия Гайдара | 16+

— Кино, которое мы любим | К столетию киноконцерна «Мосфильм» | 16+

— На околоземном пространстве | К 90-летию художника-монументалиста, скульптора, педагога Зураба Церетели | 16+

— Крепкая семья — сильная держава | 16+

— 300 лет Егошихинскому заводу — 300 лет городу Перми | 16+

— По заснеженным тропам Пермской земли | 16+

— Зимние праздники народов Пермского края | 16+