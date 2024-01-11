Афиша на 13, 14 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

13 января
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Акварельная Парма | Выставка работ Марины Сичкаревой | 0+
— Товарищ детства | К 120-летию советского детского писателя Аркадия Гайдара | 16+
— Кино, которое мы любим | К столетию киноконцерна «Мосфильм» | 16+
— На околоземном пространстве | К 90-летию художника-монументалиста, скульптора, педагога Зураба Церетели | 16+
— Крепкая семья — сильная держава | 16+
— 300 лет Егошихинскому заводу — 300 лет городу Перми | 16+
— По заснеженным тропам Пермской земли | 16+
— Зимние праздники народов Пермского края | 16+
Дача А. В. Синакевича
13.30, 15.00, 16.30, 18.00 | На дачу к Деду Морозу | Новогодняя программа | 0+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
14.00 | Новогодний концерт | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Старые песни о главном. Neo Classic Orchestra | 0+
Планетарий
10.30 | Путешествие Незнайки на машине времени | 6+
12.00 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
15.00 | Этот огромный, огромный мир | 6+
17.30 | Солнце — наша живая звезда | 12+
19.00 | Воздушные призраки | 12+
Театр «У Моста»
18.00 | На дне | 16+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Зимние грёзы | 12+
Театр-Театр
13.00, 18.00 | Остров сокровищ | Гастроли РАМТ (Москва) | 12+
19.00 | Деревня и я | Гастроли РАМТ (Москва) | Сцена-Молот | 16+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Память территории | Пермская галерея | 6+
11.00−19.00 | Из Марьино во Францию | 12+
Исторический парк «Россия — Моя История»
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «Моя история1945 — 2016» | 6+
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «От великих потрясений к великой Победе 1914 — 1945» | 6+
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «Романовы 1613 — 1917» | 6+
14 января
Авторский театр «Белая овца»
15.00 | Синяя птица. Рождественская феерия | 6+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Акварельная Парма | Выставка работ Марины Сичкарёвой | 0+
— Товарищ детства | К 120-летию советского детского писателя Аркадия Гайдара | 16+
— Кино, которое мы любим | К столетию киноконцерна «Мосфильм» | 16+
— На околоземном пространстве | К 90-летию художника-монументалиста, скульптора, педагога Зураба Церетели | 16+
— Крепкая семья — сильная держава | 16+
— 300 лет Егошихинскому заводу — 300 лет городу Перми | 16+
— По заснеженным тропам Пермской земли | 16+
— Зимние праздники народов Пермского края | 16+
Дача А. В. Синакевича
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 | На дачу к Деду Морозу | Новогодняя программа | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
Органный концертный зал
12.00 | Двенадцать месяцев | 6+
Планетарий
10.30 | Верхом на комете | 6+
12.00 | В космические дали | 6+
15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
17.30 | В глубины Вселенной | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | На дне | 16+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Зимние грёзы | 12+
Театр-Театр
13.00, 18.00 | Остров сокровищ | Гастроли РАМТ (Москва) | 12+
19.00 | Деревня и я | Гастроли РАМТ (Москва) | Сцена-Молот | 16+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Память территории | Пермская галерея | 6+
11.00−19.00 | Из Марьино во Францию | 12+
Исторический парк «Россия — Моя История»
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «Моя история1945 — 2016» | 6+
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «От великих потрясений к великой Победе 1914 — 1945» | 6+
10.00−19.00 | Мультимедийная выставка «Романовы 1613 — 1917» | 6+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Концерт Варвары Мягковой (фортепиано) | 12+