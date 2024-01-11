Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

Народицкий был одним из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой была разработана вакцина «Спутник V», за что в октябре 2021 года был удостоен ордена Почета. «В 2015 году мы зарегистрировали вакцину против Эболы, один из компонентов которой — аденовирусный вектор — был использован. У нас был уже опыт», — комментировал появление «Спутник V» ученый.