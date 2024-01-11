Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

В возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Д. И. Ивановского и один из создателей отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» Борис Народицкий. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит RTVI.
«Умер главный создатель вакцины “Спутник V”, мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — сообщил Альтштейн, не уточнив при этом причину смерти ученого.
В разговоре с РБК Альтштейн подтвердил эту информацию. Прощание состоится в субботу в 10:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, добавил он. Он был одним из главных создателей вакцины «Спутник V», подчеркнул Альтштейн.
Народицкий был одним из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой была разработана вакцина «Спутник V», за что в октябре 2021 года был удостоен ордена Почета. «В 2015 году мы зарегистрировали вакцину против Эболы, один из компонентов которой — аденовирусный вектор — был использован. У нас был уже опыт», — комментировал появление «Спутник V» ученый.
В течение жизни Народицкий сотрудничал с Институтом вирусологии им. Д. И. Ивановского (с конца 1970-х годов), а также Центром им. Гамалеи (с 2002 года), написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Получил степень доктора биологических наук. Помимо ордена Почета Народицкий также был награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
В марте 2023 года во время бытовой ссоры в собственной квартире был убит еще один из создателей «Спутник V», старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков. Как сообщали в Следственном комитете, по подозрению в преступлении задержан 29-летний молодой человек, который приходил в гости к ученому.