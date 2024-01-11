«Длинные маршруты бесполезны»: в Севастополе прокомментировали ситуацию с транспортной реформой

— Урезали маршрут № 94, потому что он частично повторяет маршрут № 12, — рассказала «Комсомолке» жительница Балаклавы Юлия, — Поэтому нам теперь надо ехать на автобусе № 9 до 5 км, а потом пересаживаться на троллейбус № 12. Пересадку сделали бесплатной, но какой в этом смысл, если 94 автобус и так вез людей по такому же тарифу? Только не надо было возиться с пересадкой.