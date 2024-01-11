«Длинные маршруты бесполезны»: в Севастополе прокомментировали ситуацию с транспортной реформой

В начале 2024 года в Севастополе начали проверять «на деле» оптимизацию транспортной сети города. Разговоры о том, что общественные маршруты подвергнут так называемой реформе, ходили уже давно. С весны 2023 года она существенно менялась и пересматривалась. Тем не менее система до сих пор подвергается критике горожан.
Виной всему отмена некоторых маршрутов, которые идут из пригородной части Севастополя. И хоть власти утверждают, что существенных изменений не произошло, после новогодних каникул в соцсетях появилось огромное количество критических отзывов пассажиров. Так, жители Инкермана и Балаклавы жаловались, что не могут дождаться автобусов № 92 и № 94. Интервал движения увеличился с привычных 15−20 минут до 40.
— Урезали маршрут № 94, потому что он частично повторяет маршрут № 12, — рассказала «Комсомолке» жительница Балаклавы Юлия, — Поэтому нам теперь надо ехать на автобусе № 9 до 5 км, а потом пересаживаться на троллейбус № 12. Пересадку сделали бесплатной, но какой в этом смысл, если 94 автобус и так вез людей по такому же тарифу? Только не надо было возиться с пересадкой.
По словам девушки, проблема заключается еще и в том, что маршрут № 94 ходил до часу ночи, а теперь самое позднее время, когда она может уехать домой — 22:40.
— А что делать тем, кто заканчивает работу позже этого времени? Ездить на такси за 600 рублей? — негодует Юлия.
Ситуацию с работой общественного транспорта прокомментировал исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Павел Иено. На брифинге, который прошел 10 января, чиновник сообщил, что власти действительно получают от горожан массу обращений. Тем не менее ситуация может быть вызвана тем, что не все перевозчики перестроились на новое расписание.
— Если говорить про маршрут № 94, то поменялась схема его движения — теперь он следует без захода на 5 километр. Это сделано для того, чтобы ускорить его движение. Но при этом есть маршрут № 9, который идет в Балаклаву с интервалом 5−10 минут от 5-го километра, — подчеркнул Павел Иено.
По словам чиновника, власти города с развитием инфраструктуры не могут увеличивать длинные маршруты, от этого все равно придется отказываться. Автобусы и троллейбусы, дублирующие маршруты друг друга, попросту загружают дороги.
— Маршрутную сеть в нашем городе необходимо строить по принципу широких связей — мы не уйдем от пересадочных узлов. Нам необходимо их строить и обеспечить пересадку, — подчеркнул ио. замгубернатора города-героя.
Павел Иено добавил, что длинные маршруты общественного транспорта со временем исчезнут — в городе, который развивается, без этого никуда.