В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад

Уточняется, что жительницу Пермского края, передвигающуюся на коляске, непогода застала врасплох вечером в двух километрах от дома. Из-за сильного снегопада маршрут оказался практически непреодолим, но неожиданно к ней на патрульном автомобиле подъехал полицейский, пересадил в машину, загрузив в багажник кресло, и отвез домой.