В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад

ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила полицейскому письмо с благодарностью, сообщает краевая полиция.
«На имя начальника ОМВД России по Чайковскому городскому округу поступило благодарственное письмо от 52-летней местной жительницы в адрес участкового уполномоченного старшего лейтенанта полиции Данила Снопкова. Женщина поблагодарила полицейского за доброту и неравнодушие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жительницу Пермского края, передвигающуюся на коляске, непогода застала врасплох вечером в двух километрах от дома. Из-за сильного снегопада маршрут оказался практически непреодолим, но неожиданно к ней на патрульном автомобиле подъехал полицейский, пересадил в машину, загрузив в багажник кресло, и отвез домой.