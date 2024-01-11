Тридемия и грипп А — в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму

Зимняя «тридемия» и статистика по Крыму
«Грипп, ОРВИ и коронавирус относятся к острым респираторным инфекциям, для которых осень, зима и весна являются сезонным временем — подъем в этот период идет традиционно. В период пандемии, когда мы встречали разные типы и штаммы коронавируса, наблюдалась несколько более низкая определяемость гриппа и ОРВИ. Сегодня все три вируса определяются примерно одинаково», — поясняет специалист термин «тридемия».
По ее словам, обследования за последние два года проводятся шире, чем ранее, специалисты задействуют различные тест-системы. При этом общий уровень заболеваемости ОРВИ сравнивается со средним многолетним — в этом сезоне, по данным медиков, еженедельная статистика по Крыму иногда превышала уровень эпидпорога, при этом более активно в регионе циркулируют именно вирусы гриппа — преимущественно подтипа А.
«В конце года мы шли с постоянным приростом заболеваемости от 5 до 10% в неделю, что характерно для нашего региона. В какие-то недели мы фиксировали превышения эпидпрога — нашего среднего уровня заболеваемости. В первую неделю года статистика ниже почти на 60%, но она не показательна: количество заболевших может быть таким же, но количество обратившихся меньше», — констатирует она. Чего ждать в январе и феврале.
Показательной, по славам Листопад, будет текущая неделя — уже сейчас специалисты видят возврат к допраздничным значениям. Грипп А продолжит циркулировать и по прогнозам экспертов уровень заболеваемости может еще нарастать. Что касается коронавируса, здесь ситуация в последние три недели декабря и первую неделю нового года более стабильная.
«Статистика по коронавирусной инфекции держится на одном уровне, прирост практически не фиксируется. Да, она регистрируется наряду с другими ОРВИ, но по срезу мониторингов на всю линейку, первое место занимают риновирусные инфекции, парагрипп, меньше — аденовирусы. И уже совсем в маленьком процентом соотношении другие ОРВИ и коронавирус».
Сейчас среднероссийские показатели в Крыму не превышаются, однако традиционно пик заболеваемости на полуострове приходится на конец января и февраль и длится около двух недель.
Снизить риски заражения
Самым эффективным методом профилактики, по словам эксперта, остается вакцинация населения. Однако для тех, кто не успел сделать прививки осенью, сейчас смысла в них уже не много.
«Если ты вакцинировался — не значит, что сразу защищен. Для того, чтобы получить иммунный ответ, с момента прививки должно пройти 2−3 недели, полная защищенность наступает в течение месяца. Поэтому, кончено, это нужно было делать заранее, а не с приближением пика заболеваемости», — поясняет гостья эфира.
Тем, кто опоздал с прививкой, уберечься от инфекций в холодное время года помогут другие меры профилактики. Всем крымчанам Листопад советует соблюдать личную гигиену, температурный режим в помещениях и одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться, использовать антисептики и правильно питаться — зимний рацион следует насытить витаминами и микроэлементами, добавить сухофрукты, орехи и соблюдать питьевой режим.