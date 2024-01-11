Тридемия и грипп А — в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму

«В конце года мы шли с постоянным приростом заболеваемости от 5 до 10% в неделю, что характерно для нашего региона. В какие-то недели мы фиксировали превышения эпидпрога — нашего среднего уровня заболеваемости. В первую неделю года статистика ниже почти на 60%, но она не показательна: количество заболевших может быть таким же, но количество обратившихся меньше», — констатирует она. Чего ждать в январе и феврале.