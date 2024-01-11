Омские казаки требуют отменить концерт Лолиты из-за её участия в «голой вечеринке»

«Нам не понятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой, “рекламировать” данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья, и нашими соседями — Тюменской областью.