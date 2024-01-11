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Омские казаки требуют отменить концерт Лолиты из-за её участия в «голой вечеринке»

Письмо направлено главе омского Минкульта.
Источник: Om1.ru

Совет атаманов казачьего народа Омска выступает против проведения в городе концерта певицы Лолиты, который должен состояться 27 марта в Концертном зале. Причина в том, что Лолита была участницей «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, которая вызвала большой резонанс в обществе.

На имя министра культуры Омской области казаки направили письмо, в котором объясняют свою позицию.

«Нам не понятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой, “рекламировать” данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья, и нашими соседями — Тюменской областью.

В память о наших казаках, сложивших голову за Святую Русь, защищая Донбасс, и тех, кто сегодня сражается на Украине, мы не можем допустить, чтобы лицедеи противопоставляли себя народу России, и требуем отменить концерт", — пишут казаки.

Отметим, что концерты в регионах были отменены у многих участников вечеринки, а некоторые телеканалы вырезали сцены с участниками скандальной вечеринки из новогодних шоу.

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