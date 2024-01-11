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Минздрав Беларуси опубликовал список опасных стеклоомывателей для авто

Ввоз и продажу некоторых низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей запретили в Беларуси, так как они опасны для здоровья человека.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Десять низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили продавать в Беларуси, сообщило Министерство здравоохранения республики.

«С начала осенне-зимнего периода санитарно-эпидемиологической службой ведется постоянный мониторинг безопасности низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Не все из них успешно прошли лабораторный контроль», — говорится в сообщении.

В списке опасных жидкостей есть продукция шести компаний:

  • CLEAR VIEW −30 (ООО «Граль»).
  • ARCTIC FROST −30 (ООО «Авалон»).
  • GLEID ULTRA EFFECT — 30 (ООО «Детальавто»).
  • NORD −30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО»).
  • ANTI ICE −30 (ООО «АВАНГАРД»).
  • ANTIFROST −30 (ООО «АВАНГАРД»);
  • NORD WATER — 30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
  • SNOW TRACK −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
  • STOP ICE −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
  • WINTER DRIVE −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).

Как пояснили в Минздраве, в таких жидкостях должно быть не более 0,05% метанола (метилгидрата, метилового спирта). Однако в упомянутой продукции норматив превышен в 14−680 раз.

«Учитывайте данную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля», — отметили в ведомстве.

В начале декабря прошлого года министерство уже публиковало список запрещенных «омываек», но в нем было только три наименования.

здоровье