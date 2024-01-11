Минздрав Беларуси опубликовал список опасных стеклоомывателей для авто

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Десять низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили продавать в Беларуси, сообщило Министерство здравоохранения республики.
«С начала осенне-зимнего периода санитарно-эпидемиологической службой ведется постоянный мониторинг безопасности низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Не все из них успешно прошли лабораторный контроль», — говорится в сообщении.
В списке опасных жидкостей есть продукция шести компаний:
- CLEAR VIEW −30 (ООО «Граль»).
- ARCTIC FROST −30 (ООО «Авалон»).
- GLEID ULTRA EFFECT — 30 (ООО «Детальавто»).
- NORD −30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО»).
- ANTI ICE −30 (ООО «АВАНГАРД»).
- ANTIFROST −30 (ООО «АВАНГАРД»);
- NORD WATER — 30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
- SNOW TRACK −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
- STOP ICE −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
- WINTER DRIVE −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
Как пояснили в Минздраве, в таких жидкостях должно быть не более 0,05% метанола (метилгидрата, метилового спирта). Однако в упомянутой продукции норматив превышен в 14−680 раз.
«Учитывайте данную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля», — отметили в ведомстве.
В начале декабря прошлого года министерство уже публиковало список запрещенных «омываек», но в нем было только три наименования.