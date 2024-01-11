«Наши сердца — с вами!»: На выставке «Россия» тепло поддержали белгородцев после атаки Украины

В честь дня региона стенд Белгородской области, представленный на выставке «Россия», был украшен тюльпанами, а на инсталляциях остальных регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!» Волонтёры раздают гостям мероприятия цветы, которые многие относят на белгородский стенд и пишут слова поддержки на открытках в форме сердца, чтобы поддержать жителей Белгорода и области, которые страдают от обстрелов украинской армии. Кадры преображённой выставки опубликованы в её официальном телеграм-канале.