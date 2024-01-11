«Наши сердца — с вами!»: На выставке «Россия» тепло поддержали белгородцев после атаки Украины

«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту РФ, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть», — оценил поддержку глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что, несмотря на сложную ситуацию, делается всё возможное для приближения победы.
Тюльпаны выбраны символом солидарности не просто так. Они символизируют любовь и счастье, а в Белгороде каждый год проводят знаменитый на всю Россию фестиваль «Река в цвету». Посетителям выставки в день Белгородской области предлагают восхититься стойкостью духа жителей Белгорода, их смелостью и самоотверженностью, добавила представитель дирекции выставки «Россия» Ольга Бинда.
Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца 2023 года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и во время новогодних праздников, а 8 января после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицировали их состояние как стабильно тяжёлое.