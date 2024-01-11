На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за дождей, снега и сильного ветра

«До конца 11 января, а также в течение 12 января местами в крае ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также гололедица в сочетании с сильным ветром», — сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.