Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 14 областях Казахстана на пятницу

В Туркестанской области ночью в горных и предгорных районах ожидается гололед. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный ночью на горных перевалах области 15−20 м/с. В Шымкенте 12 января в первой половине ночи ожидается гололед. Ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.