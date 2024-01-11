Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 14 областях Казахстана на пятницу

«В Алматинской области 12 января ночью в горных районах ожидается сильный снег. Ночью на большей части области, днем на востоке области гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Алматы 12 января ночью ожидается гололед. Временами туман. В Конаеве 12 января ночью ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области ночью на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере области порывы 18 м/с.
В Атырауской области в пятницу на севере, юге, востоке ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на большей части области порывы 15−20 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−18 м/с.
В Актюбинской области 12 января на западе, севере ожидается метель. Днем на западе, севере области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. В Актобе ожидается метель. Днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15−20 м/с.
В области Улытау 12 января ночью и утром на востоке ожидается низовая метель.
В Туркестанской области ночью в горных и предгорных районах ожидается гололед. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный ночью на горных перевалах области 15−20 м/с. В Шымкенте 12 января в первой половине ночи ожидается гололед. Ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В Мангистауской области ночью на юге, востоке, днем на большей части ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем на северо-востоке ожидается сильный снег. На севере, востоке, в центре области низовая метель. Днем на западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. В Уральске 12 января низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на севере, востоке ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, востоке, в центре области 15−20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 12 января ночью ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15−20 м/с.
В области Абай ночью и утром на севере, юге, в центре ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере, юге, в центре области 15−20, ночью порывы 23 м/с. В Семее 12 января ночью ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области на севере, востоке ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15−20, днем на западе, юге области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 12 января днем ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15−20 м/с.