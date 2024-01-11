Не исцелит, но взбодрить сможет. Врач рассказал о плюсах и минусах крещенских купаний



Нередко верующие допускают опасную ошибку: окунаются с головой, полностью уходя под воду. Для неподготовленного человека такие эксперименты таят серьезную угрозу. Как пояснил Вадим Сушинский, при окунании головы в ледяную воду у человека рефлекторно сужаются сосуды головного мозга, что в тяжелых случаях приводит к развитию инсульта.



Еще одна частая ошибка — превышение безопасного для организма времени нахождения в крещенской купели. Медики предупреждают: общее время пребывания в проруби должно быть ограничено и измеряется секундами. Оптимальным является порог в 10−20 секунд, а вот задержка в крещенской воде более чем на одну минуту станет предпосылкой для общего переохлаждения организма.



Когда испытание морозом и холодной водой останется позади, Вадим Сушинский советует «моржам» сразу же вытереться насухо, а лучше растереть замерзшее тело полотенцем и немедля одеться. Хорошим согревающим средством станет горячий чай. А вот на холодном воздухе после окунания в купели врачи находиться не рекомендуют: сразу же после завершения народного обряда следует перейти в теплое помещение.