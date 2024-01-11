Не исцелит, но взбодрить сможет. Врач рассказал о плюсах и минусах крещенских купаний

С одним из великих непереходящих двунадесятых праздников связан народный обычай окунания в крещенскую купель. И хоть вера вовсе не обязывает православных подвергать свой организм испытанию погружения в ледяную воду, желающих соблюсти традицию из года в год находится не мало. Корреспондент БЕЛТА побеседовала с заведующим кафедрой общей врачебной практики БГМУ, доцентом, кандидатом медицинских наук Вадимом Сушинским и узнала, как безопасно подготовиться к крещенским купаниям, какие последствия окунания в прорубь могут иметь для здоровья, кому медики не рекомендуют подвергать организм подобному стрессу и так ли целебна вода из проруби в крещенский мороз с врачебной точки зрения.
Разогреться, быстро окунуться, скоро одеться и выпить горячего чая
Одна из первейших рекомендаций для тех, кто решил приобщиться к окунанию в крещенскую купель, — закаливание. Оно, однако, имеет свои правила. Холодовые нагрузки организму нужно давать постепенно, а значит, подготовку к купанию в ледяной крещенской воде пора начинать не менее чем за полгода. Следуют этому совету медиков далеко не все, поэтому Вадим Сушинский предлагает небольшой алгоритм экспресс-подготовки организма к погружению в воду при большом минусе, который поможет избежать серьезных негативных последствий для здоровья.
«Окунаться в прорубь надо в специально отведенных местах, где уже принят ряд мер безопасности, и только под присмотром медиков и спасателей. Непосредственно перед тем, как спуститься в купель, следует слегка разогреть тело. Это может быть разминка, обтирание, пробежка. После рекомендовано омыть лицо водой. Крайне важно, чтобы перед погружением не было длительного ожидания. Если же перед спуском приходится несколько минут ждать свой черед, делать это следует одетым. Одежда, к слову, должна быть теплой, удобной и легко снимающейся. Чаще всего рекомендуют махровый халат с капюшоном, но подойдет и свободная большая куртка, шуба. Обязательна легко снимаемая нескользкая обувь».
Нередко верующие допускают опасную ошибку: окунаются с головой, полностью уходя под воду. Для неподготовленного человека такие эксперименты таят серьезную угрозу. Как пояснил Вадим Сушинский, при окунании головы в ледяную воду у человека рефлекторно сужаются сосуды головного мозга, что в тяжелых случаях приводит к развитию инсульта.
Еще одна частая ошибка — превышение безопасного для организма времени нахождения в крещенской купели. Медики предупреждают: общее время пребывания в проруби должно быть ограничено и измеряется секундами. Оптимальным является порог в 10−20 секунд, а вот задержка в крещенской воде более чем на одну минуту станет предпосылкой для общего переохлаждения организма.
Когда испытание морозом и холодной водой останется позади, Вадим Сушинский советует «моржам» сразу же вытереться насухо, а лучше растереть замерзшее тело полотенцем и немедля одеться. Хорошим согревающим средством станет горячий чай. А вот на холодном воздухе после окунания в купели врачи находиться не рекомендуют: сразу же после завершения народного обряда следует перейти в теплое помещение.
«Обязательно надо помнить, что накануне крещенских купаний переедать не рекомендуется. Разумеется, и до, и после процедуры должен быть полностью исключен алкоголь».
Окунания в крещенскую купель — стресс для организма
Не менее важным вопросом, волнующим многих, решившихся соблюсти крещенский обряд, являются последствия для здоровья, которые он за собой влечет. Вадим Сушинский успокаивает: здоровыми людьми крещенские купания, как правило, хорошо переносятся. Окунувшиеся в ледяную купель в первые минуты испытывают небывалый эмоциональный подъем, человек становится бодрым, его тело наполняет легкость, а настроение улучшается.
Для возрастных ныряльщиков, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей эффект от окунания в крещенскую купель будет далеко не таким радужным.
«Нужно понимать, что окунания в прорубь — это сильная холодовая нагрузка, оказывающая воздействие на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную системы, поэтому людям с заболеваниями из внушительного медицинского перечня от купаний в ледяной воде лучше воздержаться».
Какие же заболевания в этом списке? Простуда, воспалительные заболевания носоглотки и придаточных полостей носа, болезни мочеполовой системы. Много
противопоказаний у врачей для «сердечников» — тех, кто страдает от ишемической болезни сердца, стенокардии и нарушений ритма сердца, перенес инфаркт миокарда или наблюдается с артериальной гипертензией. Не рекомендуют медики окунания в крещенскую купель людям с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, болезнями эндокринной системы и целым рядом недугов органов дыхания. Но окончательно развеять все сомнения — решиться или нет спуститься в купель на Крещение — можно только при личном визите к врачу.
Так ли целебны крещенские купания, как принято считать?
Одним из самых сильных мотиваторов для опытных «моржей» и отчаянных новичков, желающих пройти испытание морозом и ледяной водой, является мысль, что за окунание в крещенской купели им простятся все грехи. И хоть это скорее символ, православные искренне верят в святость обряда. Медики же настроены более прагматично.
«Многие годы я изучаю данные о влиянии крещенских купаний на человеческий организм и регулярно анализирую результаты медицинских исследований о пользе температурных нагрузок. Но за все время неоспоримых доказательств последнего я так нигде и не встретил».
Кандидат медицинских наук рассказывает: погружение в холодную воду может выступать в качестве сильнейшего раздражителя, вызывающего активизацию работы всех органов и систем. Этим объясняется хорошее настроение и яркие эмоции, которые возникают после погружения в крещенскую купель. В то же время Вадим Сушинский предостерегает от приписывания купанию в ледяной, пусть даже крещенской воде целебных свойств, особенно для людей неподготовленных. Ведь в медицине, как и в религии, к каждому случаю стоит подходить индивидуально.
Вера ВАСИЛЕВСКАЯ.