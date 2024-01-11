Не хочешь — заварим. В Петербурге радикально расселяют опасный дом

То, что дом 71А по Садовой улице в целом не в порядке — не новость. Три квартиры расселили — не соврать — еще в 1990 году, так сообщили «Фонтанке» в районной администрации. «ЛенжилНИИпроект» в 2015 году провел обследование и нашел аварийные деревянные перекрытия в одной из квартир, в 2019 году ее признали непригодной для проживания. В 2022 году фонд капремонта заключил договор с компанией «Листра» на устранение аварийного состояния строительных конструкций в доме, стоимость оценили в 27 млн рублей, однако уже в декабре контракт расторгли. Как это часто бывает с аварийными планами, подрядчик просто не дождался, пока жильцы обеспечат доступ в квартиры.



Где одна — там и 13. В начале 2023-го на одну из многочисленных жалоб жителей (насчет облупленного фасада) районная администрация прямо отвечала: «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества дома, в том числе фасада, в настоящее время нецелесообразно, так как в доме расположено 20 квартир, 13 из которых подлежат капитальному ремонту в связи с “аварийным” состоянием строительных конструкций (в аварийном состоянии находятся межэтажные перекрытия, а также некоторые участки чердачного перекрытия)». Тогда же в квартиры начали приходить уведомления о планируемом ремонте с просьбой — обеспечить доступ в жилье, чтобы провести работы.



При этом район еще год назад подчеркивал: «Ситуация не является аварийной, управляющей компанией осуществляется поддерживающий ремонт. В случае неисполнения уведомлений в отношении собственников будут поданы исковые заявления для выселения в судебном порядке». Такие были: в апреле районное жилагенство подало-таки иск в Октябрьский районный суд «на собственников помещений, не предоставивших доступ». Там заявление не приняли, решив, что вопрос направлен не по адресу.



К середине 2023-го речь, конечно, шла уже далеко не только о перекрытиях. По данным «Фонтанки», заключение представила компания «Стройпроект» — и там значились аварийные фундаменты по дворовой секцией А1. Но флигель по-прежнему не признавали аварийным целиком и подлежащим сносу или реконструкции. Ровно так же дело обстояло и с разрушенным в итоге зданием на Гороховой, где жители были уверены: безнадежный статус ему не дают, чтобы не пускать корпус под снос и не покупать обитателям новое жилье.



На Садовой есть аргумент: треть квартир, вроде бы, в порядке, насколько это возможно с аварийными фундаментами и опасной лестницей. Чтобы весь дом признать обреченным и подлежащим расселению или реконструкции, требуется решение городской межведомственной комиссии, по итогам соответствующего обследования. И в фонде капремонта «Фонтанке» подтвердили, что такое обследование должно пройти до марта 2024 года. Если специализированная организация решит, что весь флигель дышит на ладан — это уже не дело фонда, все масштабнее.



А вот в районной администрации «Фонтанке» сообщили, что флигель на Садовой собираются внеси в краткосрочный план капремонта (по аварийным конструкциям), в жилком документы уже ушли. То есть план — отремонтировать и вернуть всех назад. Прямо сейчас здание — и не в плане капремонта, и не в списке аварийных. Просто пустое стоит.