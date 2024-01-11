Памятник блэкауту в Ялте спрятали от вандалов

Памятник блэкауту, который установили в Ялте в июле 2016 года, систематически подвергается нападкам вандалов. Об этом КП-Крым сообщили в департаменте по вопросам ЖКХ администрации города. В связи с этим инсталляцию решили укрыть от хулиганов с помощью плетущихся растений.