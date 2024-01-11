Памятник блэкауту в Ялте спрятали от вандалов

Памятник блэкауту, который установили в Ялте в июле 2016 года, систематически подвергается нападкам вандалов. Об этом КП-Крым сообщили в департаменте по вопросам ЖКХ администрации города. В связи с этим инсталляцию решили укрыть от хулиганов с помощью плетущихся растений.
— Во избежание травматизма среди граждан, а также по многочисленным просьбам были высажены плетистые растения с целью ограничения использования данного объекта в качестве комплекса для лазания, — сообщил начальник департамента Михаил Аврунин.
Ранее в социальных сетях местные жители выразили недовольство тем, что композиция не горит и заросла плющом.
В то же время, как отметили в городском департаменте ЖКХ, ни подсветка, ни ремонт инсталляции не запланированы.
Напомним, две лампочки, посвященные событиям 2015 года, когда Крым погрузился во тьму из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области, появились в Ялте за счет меценатов. Тогда эта композиция вызвала много споров, но в конечном итоге большинство высказалось в поддержку проекта.
На открытии композиции решили не перерезать ленточку, а вбить огромный гвоздь в новый газон. Инсталляция тогда понравилась туристам.