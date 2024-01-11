Что за история со вставной челюстью, вытащенной из живота кемеровчанина?

Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили удивительное — «зубы». Выяснилось, что шесть лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Но у него ничего не болело, поэтому к врачам он не пошел. Челюсть в желудочно-кишечном тракте не доставляла никаких неудобств до некоторых пор.