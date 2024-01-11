Что за история со вставной челюстью, вытащенной из живота кемеровчанина?

Врачи столкнулись с любопытнейшим случаем.
Как сообщают сотрудники Кемеровской городской клинической больницы № 11, недавно врачи избавили пожилого пациента от необычного инородного тела в животе — его же… челюсти.
В подробностях разбирался kuzbass.aif.ru.
Что произошло?
Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили удивительное — «зубы». Выяснилось, что шесть лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Но у него ничего не болело, поэтому к врачам он не пошел. Челюсть в желудочно-кишечном тракте не доставляла никаких неудобств до некоторых пор.
В итоге хирурги больницы удалили протез через несколько проколов малоинвазивным методом. Пациент уже дома и чувствует себя хорошо.
Бывает всякое.
«В вопросах здоровья полагаться на авось недопустимо. В нашей жизни случается много непредсказуемых вещей, которые могут и опытных врачей удивить, но главное — помнить, что нельзя отказываться от медицинской помощи», — напоминают кемеровские врачи.
В прошлом году медики этой больницы рассказывали, что у кемеровчанина в организме 28 лет находилась самодельная пластина, установленная в связи с переломом голени. В 90-е годы, когда были повсеместные перебои со снабжением лечебных учреждений расходными материалами, врачи сами изготавливали конструкции из медицинской стали.