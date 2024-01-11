Кемеровчанин шесть лет жил с искусственной челюстью в животе

Как сообщили в минздраве Кузбасса, недавно хирурги Кемеровской городской клинической больницы № 11 избавили пожилого пациента от необычного инородного тела в животе.
Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью. Отправив пациента на рентген, врачи обнаружили снимок зубов. Выяснилось, что шесть лет назад пожилой человек проглотил вставную челюсть. Но так как у него ничего не болело, к врачам он обращаться не стал, да и испытывал неловкость из-за происшедшего с ним.
Обратился лишь тогда, когда живот стал сильно беспокоить, и хирурги удалили протез через несколько проколов малоинвазивным методом. Сейчас пациент уже дома, чувствует себя хорошо.