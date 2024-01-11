По данным родственников, Жолдасбаева скончалась из-за осложнений, возникших во время беременности. Она вынашивала мертвый плод, и после родов ее состояние ухудшилось. В результате осложнений Айжамал впала в кому и не смогла из нее выйти.
Айжамал Жолдасбаева родилась 23 января 1997 года в Тахтакопирском районе Каракалпакстана. Она являлась выпускницей Узбекского государственного университета мировых языков. В течение своей карьеры Айжамал была удостоена множества наград, в числе которых государственная премия имени Зульфии.
У погибшей остался двухлетний сын.
Редакция Podrobno.uz выражает глубочайшие соболезнования семье погибшей.
Ушла из жизни журналистка Айжамал Жолдасбаева
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ушла из жизни 27-летняя журналистка Айжамал Жолдасбаева, работавшая в пресс-службе внебюджетного Пенсионного фонда Узбекистана.
По данным родственников, Жолдасбаева скончалась из-за осложнений, возникших во время беременности. Она вынашивала мертвый плод, и после родов ее состояние ухудшилось. В результате осложнений Айжамал впала в кому и не смогла из нее выйти.