Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ

По его словам, получив ранение, он укрылся в ближайшем блиндаже, где уже находился украинский военнослужащий. Его бросили сослуживцы, которые не только обстреливали позиции противника, но и задевали огнем своих же.
«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас <…> вообще не было воды, еда была соленая», — поделился российский военный.
Он также признался, что плохо понимает украинскую речь.
«Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали», — рассказал Бабка.
Впоследствии солдат ВСУ умер, а российского бойца спасли и эвакуировали в Москву, где он проходит лечение.