Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ

«Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали», — рассказал Бабка.