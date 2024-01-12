Вечерний @Калининград: победители яиц, медпортал в Краснознаменск и озерский Куршавель

За сохранение брусчатки на улице Радищева, из-за которой в конце прошлого года возник заочный спор между губернатором Антоном Алихановым и градоначальницей Еленой Дятловой, выступили эксперты из Санкт-Петербурга. Они направили обращение губернатору Антону Алиханову (документ есть в распоряжении «Нового Калининграда»), в котором написали то, что в нашем городе очевидно очень многим. «Сохранившееся в Калининграде историческое мощение представляет исключительную ценность как по своим эстетическим достоинствам, так и по качеству работ, — заявили они. — Уникальное каменное убранство улиц и тротуаров, равного которому в России больше нигде нет, не только визитная карточка Вашего города, но и общероссийское культурное достояние». Интересно, что сам Алиханов отвечать им посчитал, видимо, не по чину, и придумывать отговорки пришлось главе Службы охраны памятников (при том, что брусчатка объектом культурного наследия у нас не признана и, судя по всему, не станет таковой никогда) Евгению Маслову.