Что можно и нельзя делать в Анисьин день 12 января, который называют Желодучница

Православная церковь 12 января вспоминает мученицу Анисью. В народе отмечают Анисьин день. Есть у праздника еще одно название — Желудочница. Оно связано с тем, что 12 января было принято готовить свиные желудки.
Что нельзя делать 12 января
Не рекомендуется солить еду. Предки верили, что можно подобным накликать несчастье. Нельзя поднимать с земли потерянные вещи. Кроме того, не стоит давать деньги в долг, так как их не вернут. Запрещено жаловаться на мороз, так как может стать еще холоднее.
Что можно делать 12 января
По традиции, в Анисьин день ходят в церковь и молятся святой об избавлении от болезней желудка. Мужчины 12 января ходили на охоту на кабана. Главным блюдом в названный день были свиные желудки. Их чаще всего фаршировали.
Согласно приметам, если кошка прячет морду, то ожидается мороз. В том случае, если животное лежит брюхом вверх, то будет теплая погода. Снег 12 января предупреждает про пасмурное лето. Если на небе не видно звезд, то погода резко изменится.