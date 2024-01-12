Что можно и нельзя делать в Анисьин день 12 января, который называют Желодучница

Не рекомендуется солить еду. Предки верили, что можно подобным накликать несчастье. Нельзя поднимать с земли потерянные вещи. Кроме того, не стоит давать деньги в долг, так как их не вернут. Запрещено жаловаться на мороз, так как может стать еще холоднее.