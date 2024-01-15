Переехавший в США москвич развеял киношный миф о Нью-Йорке

Киношный миф о Нью-Йорке развеял в разговоре с «Мослентой» переехавший в этот город США москвич Тим Чистов. Он рассказал о прячущемся за небоскребами мусоре.
Нью-Йорк всегда был для меня каким-то далеким городом из фильмов. По пути из аэропорта я смотрел на его улицы из такси, смотрел на Манхэттен и чувствовал себя очень счастливым. Незабываемые ощущения!
«Конечно, потом понимаешь, что картинка из фильмов и реальный город немного различаются», — отметил Чистов.
Через некоторое время жизни в городе своей мечты он начал обращать внимание и на его минусы — множество бездомных, неприятные запахи на улице, большое количество мусора.
Однако при этом люди вокруг невероятно улыбчивые и доброжелательные, и огромные здания невероятной красоты действительно есть повсюду, добавил собеседник «Мосленты».
Ранее переехавшая в Москву казашка поделилась впечатлениями от обратной стороны города.