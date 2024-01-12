Что произошло в Иркутске в ночь на 12 января 2024 года: последние новости

В 2023 году жители Иркутской области проявили явный интерес к приобретению жилья на вторичном рынке. Согласно информации, предоставленной Управлением Росреестра по Иркутской области, количество сделок на вторичном рынке превысило количество сделок с новостройками в шесть раз. Всего за прошедший год было зарегистрировано более 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве.
Иркутская студентка стала жертвой мошенников, которые похитили более 400 000 рублей. После происшествия она обратилась в полицию. По словам пострадавшей, она получила звонок от незнакомца, который представился сотрудником «службы безопасности банка».
ИГУ внедрил систему цифровой навигации, специально разработанную для студентов со слабым зрением и полным отсутствием зрения. На дверях аудиторий теперь установлены стикеры с NFC-технологией, которые позволяют этим студентам получить все необходимые сведения.