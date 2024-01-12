Что произошло в Иркутске в ночь на 12 января 2024 года: последние новости

В 2023 году жители Иркутской области проявили явный интерес к приобретению жилья на вторичном рынке. Согласно информации, предоставленной Управлением Росреестра по Иркутской области, количество сделок на вторичном рынке превысило количество сделок с новостройками в шесть раз. Всего за прошедший год было зарегистрировано более 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве.