В Хабаровске 12 января «потеплеет» до −17 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на севере региона без осадков, небольшой снег ожидается на юге края и в центральных районах, метель будет в Советско-Гаванском и Ванинском районах. В южных районах температура ночью −22 −27, днем −17 −22, ветер северо-западный, 5−10 м/с, в центральных районах ночью −19 −39, днем −17 −37, ветер северных направлений, 3−10 м/с, усиление ветра на побережье Татарского пролива до 15−20 м/с.