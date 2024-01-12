Конкурс «Гордость земли Иркутской» планируют провести в регионе

Во время заседания Высшего совета при губернаторе Иркутской области было предложено провести в регионе конкурс «Гордость земли Иркутской». В его рамках отметят жителей Приангарья за труд и вклад в развитие области. Идею поддержал губернатор Игорь Кобзев. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.
— Конечно, поддержал эту идею. Наша земля всегда славилась трудолюбивыми людьми. Именно они считаются нашим главным богатством. Решили, что в конкурсе будет шесть номинаций. В нем смогут поучаствовать простые трудящиеся, волонтеры, бойцы СВО, многодетные матери и другие, — говорит глава региона.
Голосование будет народным, а подведение итогов и награждение победителей пройдет 1 мая. Игорь Кобзев поручил сформировать оргкомитет.