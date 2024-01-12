Конкурс «Гордость земли Иркутской» планируют провести в регионе

— Конечно, поддержал эту идею. Наша земля всегда славилась трудолюбивыми людьми. Именно они считаются нашим главным богатством. Решили, что в конкурсе будет шесть номинаций. В нем смогут поучаствовать простые трудящиеся, волонтеры, бойцы СВО, многодетные матери и другие, — говорит глава региона.