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Строительство инфекционной больницы в Приморье начнётся уже в этом году

Начало стройки анонсировал губернатор края Олег Кожемяко.
Источник: Аргументы и факты

Строительство инфекционной больницы на 400 коек начнётся во Владивостоке уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, средство на это уже заложены в краевой бюджет.

Сейчас в столице Приморья действует инфекционная больница на 123 койки, этого явно не достаточно. Это продемонстрировала пандемия коронавируса, когда инфекционные отделения приходилось открывать во всех медучреждениях, перепрофилируя и приспосабливая действующие больницы.

С инициативой строительства нового учреждения здравоохранения приморский губернатор выступил в 2020 году на совещании президента РФ с главами регионов. Он объяснял это постоянными миграционными потоками в регионе, которые могут представлять опасность в эпидемическом плане, а также близостью региона к неблагополучным регионам Юго-Восточной Азии.

Сейчас уже завершены работы по проектированию нового учреждения здравоохранения. Инфекционный госпиталь построят в районе улицы Русской, 100.

По словам Олега Кожемяко, сфера здравоохранения является приоритетной для приморских властей.

«Мы должны создать все условия для комфортной жизни в регионе», — отметил губернатор.

строительство
медицина