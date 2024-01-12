Строительство инфекционной больницы в Приморье начнётся уже в этом году

Строительство инфекционной больницы на 400 коек начнётся во Владивостоке уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, средство на это уже заложены в краевой бюджет.
Сейчас в столице Приморья действует инфекционная больница на 123 койки, этого явно не достаточно. Это продемонстрировала пандемия коронавируса, когда инфекционные отделения приходилось открывать во всех медучреждениях, перепрофилируя и приспосабливая действующие больницы.
Сейчас уже завершены работы по проектированию нового учреждения здравоохранения. Инфекционный госпиталь построят в районе улицы Русской, 100.
По словам Олега Кожемяко, сфера здравоохранения является приоритетной для приморских властей.
«Мы должны создать все условия для комфортной жизни в регионе», — отметил губернатор.