Платное обучение в вузах подорожает на 10−12%

Российские вузы собираются повысить стоимость платного высшего образования. с 2024 по 2025 год стоимость обучения может вырасти на 10−12%, сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
По словам эксперта, ряд факторов повлияет на увеличение стоимости образования. Прежде всего, это связано с ростом затрат вузов на необходимое оборудование и программное обеспечение: внедрение отечественных разработок в образование требует дополнительных финансовых средств. Во-вторых, значительное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию также окажут влияние на стоимость обучения. Наконец, образовательные учреждения будут вынуждены компенсировать рост зарплат педагогов-специалистов.
Ситуация оказывает особое давление на негосударственные образовательные учреждения, которые сейчас имеют финансовые трудности. Они больше не могут полагаться на займы, поскольку банки значительно повысили процентные ставки, что делает формирование бюджета на заемных средствах рискованным.
Министерство образования скорее всего не будет выделять дополнительные средства для ВУЗов. Поэтому самим учебным заведениям придется искать пути решения этой проблемы, которым станет повышение стоимости обучения. Представитель образовательных организаций заявил, что по оценкам стоимость обучения увеличится на 10−12%, пишут iz.ru (18+).