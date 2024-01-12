Платное обучение в вузах подорожает на 10−12%

По словам эксперта, ряд факторов повлияет на увеличение стоимости образования. Прежде всего, это связано с ростом затрат вузов на необходимое оборудование и программное обеспечение: внедрение отечественных разработок в образование требует дополнительных финансовых средств. Во-вторых, значительное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию также окажут влияние на стоимость обучения. Наконец, образовательные учреждения будут вынуждены компенсировать рост зарплат педагогов-специалистов.